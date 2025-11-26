Kariyer Kapısından başvuru alıp şahsen evrak isteyen üniversite!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 19 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda sözleşmeli personel alımı yapmak üzere ilan verilmiştir.



İlgili yükseköğretim kurumu tarafından diğer kurumlardan farklı olarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı çevrim içi yapılan başvuru sonrası, başvuru formu ve diğer belgelerin şahsen Isparta'ya gelerek elden teslimi istenmektedir.



Kariyer Kapısının temel amacı; vatandaşların kamu kurumları tarafından ilan edilen kadrolara herhangi bir maddi külfete girmeksizin başvurularını kolaylık sağlamanın yanı sıra bilgi/belgeleri de dijital sistemlerden çekmek suretiyle idarelerin kontrol aşamasını kolaylaştırmaktır. Bundan dolayı, kapatılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından idarelere yazı gönderilerek, personel alım süreçlerinin Kariyer Kapısı üzerinden yürütülmesi istenmiştir.



Ancak, üniversiteler kural kaidelere takla attırmakta mahir oldukları için Süleyman Demirel Üniversitesi de bir yandan Kariyer Kapısını kullanıyoruz imajı vermekte, bir yandan da sistemden alınacak belgeleri şahsen istemek suretiyle vatandaşı Isparta'yı getirmenin yolunu bulmaktadır.



Kamuda dijital dönüşümün böyle bir şey olmadığını bildiğimiz için, konuyu hem Cumhurbaşkanlığının hem de ilgili üniversite yönetiminin dikkatine sunuyor ve şahsen evrak teslimi şartının kaldırılmasını öneriyoruz!



