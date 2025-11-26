Rektör'den Duman Konseri açıklaması: Densizlik

Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı
Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Rektör'den Duman Konseri açıklaması: Densizlik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen konserde Duman solisti Kaan Tangöze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve yargı erkini hedef aldı. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, konserdeki ifadeleri "Densizlik" olarak tanımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 11:19, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 12:51
Yazdır

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen konserde Duman solisti Kaan Tangöze sahne aldı. Ancak Duman solisti canlı performans olarak seslendirilen şarkı sözlerinde Gezi Parkı kalkışmasına da atıf bulundu, inşaat projelerinde ormanların ve yeşil alanların yok edildiğini belirterek Bakanlar ve Cumhurbaşkanını hedef aldı, Türkiye'de sanatçıların, yazarların ve gazetecilerin susturulduğu,sanatçıların örgüt suçlamasıyla tutuklandığını söyled.

Şarkı esnasında Rektör Alptekin Yasım'ın eşi, bazı rektörlük yetkilileri ve il protokolünden birçok ismin hazır bulunduğu bildirildi.

REKTÖR ALPTEKİN YASIM TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Haber7'nin ulaştığı Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, konserdeki ifadeleri "Densizlik" olarak tanımladı. Rektör Yasım, konserin kendileri tarafından organize edilmediğini, salonun bir firmaya kiralandığını ve Kaan Tangöze'nin repertuarından haberdar olmadıklarını söyledi.

Rektör Alptekin Yasım, üniversite salonunun, "şehirle üniversitenin bir araya gelmesi ve bir ilişki kurması" amacıyla zaman zaman firmalara kiraya verildiğini, son konserin de bir firmaya kiraya verildiğini ve etkinliğin üniversite olarak yapılan bir etkinlik olmadığını vurguladı.

Yasım, konserin gerçekleşmesi için Valilik ve Emniyet'ten izin alındığını, sanatçının GBT sorgulamasının yapıldığını ancak repertuarında ne olduğu konusunda bilgi edinme şanslarının olmadığını belirtti.

Konserdeki şarkı sözlerini değerlendiren Rektör, Tangöze'nin "densiz söylemleri olmuş" dedi. Bu densiz konuşmaların farkında olduklarını aktaran Yasım, üniversitenin bu olayın ardından "Dışarıya kiralama işlemlerini tamamen askıya aldıklarını" kaydetti.

Rektör, üniversite yönetimi olarak bu salonu kiralamış olmalarının en büyük hataları olduğunu belirterek, "Biz burada iyi niyetli olarak planladık ama bu tür hataları da görmüş olduk" dedi.

REKTÖR ALPTEKİN YASIM: EVET EŞİM KONSERE GİTTİ AMA ALKIŞLAMADI

Eşinin de konsere katıldığını belirten Yasım, "tempo tuttu, alkışladı" veya "VIP odada içki içildiği" iddialarını yalanladı. Eşinin konsere, il protokolünden gelen bazı kişiler ve hakim/savcılar gibi davetlilerle birlikte, üniversiteye verilen ücretsiz biletlerle iştirak ettiğini açıkladı. Rektör, eşinin de konserde bu tür bir repertuar olacağını bilemeyeceğini söyledi.

Prof. Yasım, konserle ilgili suç duyurusunda bulunma gibi girişimlerinin olmadığını ancak olayın büyümesi halinde üniversitenin etkinlikle ilgisi olmadığına dair basın açıklaması yapabileceklerini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber