Rektör'den Duman Konseri açıklaması: Densizlik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen konserde Duman solisti Kaan Tangöze sahne aldı. Ancak Duman solisti canlı performans olarak seslendirilen şarkı sözlerinde Gezi Parkı kalkışmasına da atıf bulundu, inşaat projelerinde ormanların ve yeşil alanların yok edildiğini belirterek Bakanlar ve Cumhurbaşkanını hedef aldı, Türkiye'de sanatçıların, yazarların ve gazetecilerin susturulduğu,sanatçıların örgüt suçlamasıyla tutuklandığını söyled.

Şarkı esnasında Rektör Alptekin Yasım'ın eşi, bazı rektörlük yetkilileri ve il protokolünden birçok ismin hazır bulunduğu bildirildi.

REKTÖR ALPTEKİN YASIM TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Haber7'nin ulaştığı Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, konserdeki ifadeleri "Densizlik" olarak tanımladı. Rektör Yasım, konserin kendileri tarafından organize edilmediğini, salonun bir firmaya kiralandığını ve Kaan Tangöze'nin repertuarından haberdar olmadıklarını söyledi.

Rektör Alptekin Yasım, üniversite salonunun, "şehirle üniversitenin bir araya gelmesi ve bir ilişki kurması" amacıyla zaman zaman firmalara kiraya verildiğini, son konserin de bir firmaya kiraya verildiğini ve etkinliğin üniversite olarak yapılan bir etkinlik olmadığını vurguladı.

Yasım, konserin gerçekleşmesi için Valilik ve Emniyet'ten izin alındığını, sanatçının GBT sorgulamasının yapıldığını ancak repertuarında ne olduğu konusunda bilgi edinme şanslarının olmadığını belirtti.

Konserdeki şarkı sözlerini değerlendiren Rektör, Tangöze'nin "densiz söylemleri olmuş" dedi. Bu densiz konuşmaların farkında olduklarını aktaran Yasım, üniversitenin bu olayın ardından "Dışarıya kiralama işlemlerini tamamen askıya aldıklarını" kaydetti.

Rektör, üniversite yönetimi olarak bu salonu kiralamış olmalarının en büyük hataları olduğunu belirterek, "Biz burada iyi niyetli olarak planladık ama bu tür hataları da görmüş olduk" dedi.

REKTÖR ALPTEKİN YASIM: EVET EŞİM KONSERE GİTTİ AMA ALKIŞLAMADI

Eşinin de konsere katıldığını belirten Yasım, "tempo tuttu, alkışladı" veya "VIP odada içki içildiği" iddialarını yalanladı. Eşinin konsere, il protokolünden gelen bazı kişiler ve hakim/savcılar gibi davetlilerle birlikte, üniversiteye verilen ücretsiz biletlerle iştirak ettiğini açıkladı. Rektör, eşinin de konserde bu tür bir repertuar olacağını bilemeyeceğini söyledi.

Prof. Yasım, konserle ilgili suç duyurusunda bulunma gibi girişimlerinin olmadığını ancak olayın büyümesi halinde üniversitenin etkinlikle ilgisi olmadığına dair basın açıklaması yapabileceklerini ifade etti.