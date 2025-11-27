Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

27 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

27 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 00:00, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 00:04
Yazdır
27 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve İl Başkanları toplantılarına katılacak.

(Ankara/ 09.00/10.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nallıhan Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen "Kadınların Adalete Erişimi Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HIMSS Eurasia 2025 Kongresi ile Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi'ne iştirak edecek.

(Antalya/09.30/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığı'nı, şehit ailelerini ziyaret edecek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a taziye ziyaretinde bulunacak.

(Kayseri/16.00/17.00/18.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İngiltere AK Parti Temsilciliğini ziyaret edecek, Türk ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Londra)

6- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne ve Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini ve kasım ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile yapacağı maçı izleyecek.

(İstanbul/21.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

3- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Reykjavik/23.00)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın altıncı ve son haftasında E Grubu'nda Emlak Konut, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

(Belgrad/20.00)

6- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında VakıfBank, Fransa'nın Volero Le Cannet takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya'nın Avarca de Manorca takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

