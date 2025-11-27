Kütahya'da yangın: Felçli hasta hayatını kaybetti
Kütahya'da 8 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan felçli hasta hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 08:13, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 10:13
Kütahya 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daireyi alevler sardı, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise kurtarılamadı. Yoğun duman nedeniyle binadaki diğer dairelerde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.