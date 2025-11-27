Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi

İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi.

Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerin göz açtırmadığını vurgulayan Yumaklı, "İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir" ifadesini kullandı.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, ürünlerin STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

