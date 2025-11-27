İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
İzmir merkezli 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 10:36, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 10:36
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a finansman sağlanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.