Ekonomiye güven 8 ayın zirvesine çıktı
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi 99,5 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 10:42, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 10:41
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2025 verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi ekim ayında 98,2 iken, kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı.
Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85,0 değerini alırken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.