Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
ABD Sağlık Bakanı: Sağlık sistemi hastaları iyileştirmeye değil, hasta tutmaya teşvik ediyor

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., mevcut sağlık sisteminin "ters teşviklerle" çalıştığını belirterek hastanelerden ilaç şirketlerine kadar birçok yapının "hastaların hasta kalmasından kazanç sağladığını" söyledi.

Haber Giriş : 27 Kasım 2025 10:48, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 10:51
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., yaptığı dikkat çekici açıklamada, Amerikan sağlık sisteminin yapısal sorunlara sahip olduğunu ve sistemin hastaları iyileştirmek yerine hasta kalmalarını teşvik eden mekanizmalarla çalıştığını ifade etti. Kennedy, hastanelerden doktorlara, sigorta şirketlerinden ilaç devlerine kadar tüm yapının kar odaklı teşviklerle şekillendiğini söyledi.

Kennedy'den mevcut sağlık sistemine sert eleştiri

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., sağlık politikalarına ilişkin değerlendirmesinde sistemin "yanlış teşviklerle" kurulduğunu belirtti. Kennedy, "Şu anda sağlık sistemimiz, hastaları hasta tutmak için sistemin her seviyesini teşvik eden bir dizi ters teşvikten oluşuyor" sözleriyle eleştirisini açıkça dile getirdi.

Kennedy, açıklamasında yalnızca belirli aktörleri değil, sağlık sisteminin tamamını hedef aldı:
"Hastaneler, doktorlar, sigorta şirketleri, ilaç şirketleri, kısacası sistemi yöneten çıkar grupları, insanları iyileştirmekten çok, onları hasta tutarak daha fazla para kazanıyor."

Yetkiliye göre sağlığın ticarileşmesi, tedavi süreçlerini "kar odaklı" bir yola yöneltiyor ve bu durum uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan "yüksek maliyet - düşük verimlilik" sorununun temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ters teşvik yapısı ne anlama geliyor?

Robert F. Kennedy Jr.'ın "ters teşvik" olarak tanımladığı mekanizmalar, sağlık sistemindeki gelir modellerinin büyük ölçüde sürekli tedavi, uzun süreli bakım ve yüksek maliyetli ilaç satışlarına dayanması anlamına geliyor.
Bu modelde:

  • Hastaneler, yüksek faturalı işlemlerden daha fazla gelir elde ediyor.
  • İlaç şirketleri, kronik hastalıkların sürmesiyle sürekli satış yapabiliyor.
  • Sigorta şirketleri, prim ve kapsam politikalarıyla karlılığı önceleyen bir yapıya sahip.
  • Doktorlar, çoğu zaman tedavi başı ücretlendirme sistemi nedeniyle uzun vadeli iyileştirme yerine işlem bazlı kazanç elde ediyor.

Kennedy'ye göre bu yapı, hastalığın azaltılmasını değil, sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüşmesini teşvik ediyor.

"Sorunun kaynağı sistemsel, çözümler yapısal reform gerektiriyor"

Kennedy, mevcut düzenin düzeltilmesi için kapsamlı bir reform gerektiğini savunuyor. Bu reformların başında ise:

  • Önleyici sağlık hizmetlerine yatırım,
  • İlaç ve tedavi fiyatlandırmasının şeffaflaştırılması,
  • Sağlık kuruluşlarının gelir modelinin yeniden tasarlanması,
  • Kamu yararını önceleyen politikaların hayata geçirilmesi

gibi adımlar bulunuyor.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. Benim 30 senedir söylediklerimi tekrarlıyor. Ne sakalım var ne adımda Jr eki! "Şu anda sağlık sistemimiz, hastaları hasta tutmak için sistemin her seviyesini teşvik eden bir dizi ters teşvikten oluşuyor. Hastaneler, doktorlar, sigorta şirketleri, ilaç şirketleri, kısacası sistemi yöneten çıkar grupları, insanları iyileştirmekten çok, onları hasta tutarak daha fazla para kazanıyorlar." dedi.

