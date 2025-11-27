Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!

Venezuela, ABD federal havacılık kurumunun uyarısının ardından ülkeye uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) ve beş uluslararası havayolu şirketinin ülkedeki faaliyet izinlerini iptal etti.

Reuters'ın haberine göre Venezuela sivil havacılık kurumu; Türk Hava Yolları, Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol şirketlerinin Venezuela'daki izinlerini iptal ederken, Venezuela hükümeti bu şirketleri ticari uçuşları tek taraflı bir şekilde durdurarak "ABD'nin desteklediği devlet terörüne katılmakla" suçladı.

Bu uyarının ardından bazı hava yolu şirketleri Venezuela'ya uçuşlarını durdururken, Venezuela uçuşları yeniden başlatmaları için şirketlere 48 saat süre vermişti.

Iberia, güvenlik sağlandığında ülkeye uçuşları yeniden başlatacağını söylerken, uçuşlarını durduran Air Europa ve Plus Ultra'nın izinleri henüz iptal edilmedi.

Bölgede tansiyon yükseliyor

ABD, Venezuela hükümetini yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle suçlarken, son aylarda Karayipler bölgesine çok sayıda asker sevk etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro uyuşturucu ticareti iddialarını reddetti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini devirmeye çalıştığını iddia etti.

Son olarak Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'ye sert sözlerle yüklendi ve "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" ifadelerini kullandı.

THY uçuşları askıya almıştı

Karşılıklı açıklamalarla gerginlik tırmanırken, Washington'dan Caracas'a yönelik yeni bir adım atılmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı.

NOTAM kararının ardından THY, İstanbul-Caracas hattındaki uçuşlarını 24-28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.