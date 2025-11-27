Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Bakan Fidan Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Almanya'yı ziyaret edecek. Fidan, Berlin'de Türk toplumu temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşacak; görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinden Gazze'deki gelişmelere kadar geniş bir gündem ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 13:18, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 15:44
Bakan Fidan Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un davetine icabetle yapacağı ziyaret, bu ülkeye yapacağı ilk ikili ziyaret olacak.

Bakan Fidan'ın, ziyaret kapsamında, Almanya'daki Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Alman mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde Bakan Fidan'ın, üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Türkiye-Almanya ilişkilerinde istişare ve diyalog mekanizmalarının çalışmalarını sürdürmelerinin önemini vurgulaması, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı biçimde güçlenmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, enerji ve ulaştırma alanlarında oluşturulan işbirliği mekanizmalarının, stratejik bir vizyonla ilerletilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi planlanıyor.

AB süreci, vize serbestisi ve Gümrük Birliği gündemin üst sırasında

Bakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca, Almanya'yla bağlantısallık, yapay zeka, yüksek teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda da bilgi ve deneyim paylaşımının artırılabileceğine dikkati çekmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi ve Türkiye'nin AB'nin sanayi stratejisine dahil edilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerine dair beklentileri paylaşması, Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği geliştirilmesi gerektiğini kaydetmesi, bu kapsamda Türkiye ile AB arasında stratejik diyaloğun canlandırılması hususundaki yapıcı açıklamalardan duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

Fidan'ın Alman mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye'nin, Avrupa güvenlik mimarisine, istikrarına ve refahına her açıdan önemli katkılarda bulunabilecek güçlü bir ülke ve NATO müttefiki olduğunu vurgulaması, bu kapsamda AB'nin son dönemde hızlandırdığı savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerinin NATO'nun çabalarını tamamlayıcı nitelikte Türkiye'yle eş güdüm halinde yürütülmesinin önemine dikkati çekmesi, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) mekanizmasına etkin katılımının önemine işaret etmesi ve olası iş birliği imkanlarına değinmesi bekleniyor.

Müttefik iki ülke arasında askeri ilişkilerin ve savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması da öngörülen Fidan'ın, bu çerçevede Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda sağlanan mutabakatın önemli bir gelişme olduğunun altını çizmesi, Almanya'daki Türk toplumunun huzur, güvenlik ve refahının Türkiye için asli bir öncelik olduğunu vurgulaması, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının tüm taraflarca kabul edilecek adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceğinin altını çizmesi ve son dönemde bu yönde atılan adımlara katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemesi planlanıyor.

Fidan'ın görüşmede, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi baltalamaya yönelik eylemlerine izin verilmemesi gerektiğini kaydetmesi, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisinin, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının, yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının ve İsrail güçlerinin çekilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

BMGK kararı doğrultusunda, "Barış Kurulu" ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nün teşkili dahil atılacak adımların iki devletli çözüm perspektifiyle uyumlu olmasının önemine değinmesi beklenen Fidan'ın ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonuna (DMUK) yakın zamanda üye olan Suriye'nin terörle mücadele çabalarının merkezinde yer alması, bu çerçevede, Suriye'ye yönelik her türlü kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Türkiye-Almanya İlişkileri

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve savunma ile beşeri ve kültürel boyutlarıyla, karşılıklı temas ve ziyaretler vasıtasıyla ivme kazanarak devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa'daki en güçlü ticaret ortağı, dünya genelinde ise en büyük ihracat pazarı konumunda olan Almanya'yla 2024'te ikili ticaret hacmi 47,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacminin kısa vadede 60 milyar dolara çıkarılması hedefi korunuyor.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımları 2024'te 771 milyon dolar olarak gerçekleşirken Almanya yüzde 12'lik payıyla, toplam doğrudan yabancı yatırımlar içinde ikinci sıradaki yerini aldı. Son 20 yılda (2005-2024) Almanya'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlar 13 milyar dolara ulaşırken aynı dönemde Türkiye'den Almanya'ya yapılan doğrudan yatırımlar 4 milyar doları aştı.

İkili ekonomik işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek amacıyla yürütülen Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) mekanizmasının son toplantısı, 27 Eylül 2024'te Berlin'de yapılmıştı. Komitenin bir sonraki toplantısının 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de icra edilmesi planlanıyor.

Almanya'da sayıları 3 milyonu aşan Türk toplumu, Türkiye-Almanya ilişkilerinin beşeri temelini oluştururken iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağları da pekiştiriyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'yi son olarak 5 Şubat'ta, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Öte yandan Bakan Fidan, Almanya'yı son olarak 14-17 Şubat tarihlerinde Münih'te düzenlenen "61. Münih Güvenlik Konferansı" vesilesiyle ziyaret etmiş, Alman mevkidaşını ise 17 Ekim'de Ankara'da ağırlamıştı.

