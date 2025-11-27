Bakan Tunç: Casusluk soruşturmasında BAE vatandaşı şüpheli yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere yanıt verdi. İstanbul'daki casusluk soruşturmasının şüphelileri arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığının altını çizdi.

Şüphelilerin Türkiye'de bir GSM operatörü üzerinden hat temin edip sahte profiller oluşturarak aramalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tunç, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığını da vurguladı.