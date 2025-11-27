Abdulkadir Uraloğlu: 663 makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Araç Teslim Töreni"ne katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, zorlu kış şartlarına karşı mücadeleyi daha da güçlendirmek adına yeni karla mücadele ve yol bakım araçlarıyla filolarını geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

"30 BİN KİLOMETRELİK TARİHİ EŞİĞE BİR ADIM KALDI"

Son 23 yıl içinde kara yollarında yeni bir çağın kapılarını araladıklarını ifade eden Uraloğlu, doğu batı, kuzey güney demeden ülkeyi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 2002'de 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Yol ağını yaklaşık 4 kat artırıp 29 bin 992 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 32 bin 643 kilometreye yükselttik." dedi.

Uraloğlu, 30 bin kilometrelik tarihi eşiğe bir adım kaldığını belirterek, bu yolları açmak kadar yolları 365 gün güvenli ve açık tutmanın da asli görevleri olduğunu dile getirdi.

"TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜ SAYISINI YÜZDE 81 AZALTTIK"

Türkiye'de yük taşımalarının yüzde 91'inin, yolcu taşımalarının da yüzde 90'ının kara yoluyla yapıldığını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

Bölünmüş yollarımızın uzunluğu toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen trafiğin yaklaşık yüzde 83'ü bu yollardan akmaktadır. Bu, bölünmüş yol ağızımın nerelerde yapılması gerektiği konusunda isabetli kararlar aldığımızın göstergesidir.

Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla trafik kazalarında 100 milyon taşıt-kilometre başına ölü sayısını yüzde 81 azalttık. Artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmenin yanı sıra akıllı ulaşım sistemleriyle yol bakım ve işletme hizmetlerinin gerçekleştirilmesini de kolaylaştırıyoruz.

"MAKİNE PARKIMIZIN YÜZDE 55'İNİ YENİLEMİŞ OLDUK"

Uraloğlu, her yıl yeni makine ve ekipman alarak makine parkını güçlendirdiklerini, özellikle 2016 yılından itibaren makine parkında geniş kapsamlı yenileme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Makine parkına ilişkin Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Makine parkımızın ortalama yaşı 2002'de 18,1 iken yeni yaptığımız alımlarla bu oranı hedeflediğimiz gibi 10 yaş altına, 9,9'a düşürdük. Daha iyisini yapmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 15'e indirdik.

Son alımlarla birlikte 2016'dan itibaren 8 bin 179 makine ve ekipman satın alınarak makine parkımızın yüzde 55'ini yenilemiş olduk."

"TOPLAM 663 MAKİNE VE EKİPMANI KARAYOLLARININ ENVANTERİNE KAZANDIRDIK"

2025'te 2 milyar 250 milyon lira bedelle, asfalt plenti, ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz 36 grupta 361 makine ve 302 ekipman olmak üzere toplam 663 makine ve ekipmanı karayollarımızın envanterine kazandırdık.

"MAKİNE VE EKİMANLARIN YÜZDE 75'İNİ YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARDAN TEMİN ETTİK"

Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 75'ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettik. Bu alımlarla makine parkımızın yenileme değeri toplam 731 milyon dolara yükseldi.

Bu son alımlarla Karayollarımız 5 bin 658'i hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 728 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi.

"KIŞ HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"

Bakan Uraloğlu, kış hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, yurt genelindeki 68 bin 519 kilometrelik yol ağında, 457 karla mücadele merkezi üzerinden 12 bin 886 makine ve ekipman, 13 bin 607 personelle çalışmaların yapılacağını söyledi.

Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını dile getiren Uraloğlu, tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapıldığını ifade etti.

"ETKİN BİR KAR MÜCADELESİ YAPILIYOR"

Bakan Uraloğlu, açılan ve kapanan yolların karla mücadele çalışmalarıyla akıllı ulaşım merkezlerinde takip edildiğini belirterek, "Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin karla mücadele aracı ise araç takip sistemiyle takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor." dedi.

Vatandaşların sorumluluğunun da Bakanlığın aldığı tüm bu önlemler kadar önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sürücülerin seyahat güzergahı konusunda muhakkak bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.



