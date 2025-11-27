Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan ve kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplam 38 maddeden oluşan teklifin, "toplumsal huzur ve güveni artıran, ceza adaleti sistemini güçlendiren" düzenlemeler içerdiğini belirten Bakan Tunç, paketin özellikle yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getirmeyi ve bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlamayı hedeflediğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.
Teklifin hayırlı olmasını dileyen ve uzlaşı ile TBMM'de kabul edileceğine inandığını belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi, toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifi, toplumsal huzur ve güveni artıran, ceza adaleti sistemini güçlendiren, yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getiren, bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."