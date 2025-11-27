Türkiye'deki yasal yabancı sayısı 3.6 milyonu aştı
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, 'Göç ve Aile Temalı 4. Uluslararası Göç Konferansı'nda Türkiye'deki yabancı nüfusa ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Kök, 26 Kasım tarihi itibarıyla ülkede yasal kalışı olan yabancı sayısının 3 milyon 611 bin 218 olduğunu açıkladı. Bu sayının 2 milyon 375 bin 909'unun geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluştuğunu belirtti.
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, ve Aile Temalı 4'üncü Uluslararası Göç Konferansı'
Göç İdaresi Başkanı Kök'ün katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi
Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Göç İdaresi
Başkanı Hüseyin Kök ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı katıldı.
"Göç, toplumların sosyal ve kültürel dokusunu etkileyen dinamik bir süreçtir"
Başkan Kök, konuşmasının başında göçün yalnızca nüfus hareketi olmadığına dikkat
çekti:
"Göç, bir nüfus hareketi olmasının ötesinde, aynı zamanda toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunu da etkileyen dinamik bir süreçtir. Türkiye'nin göç alanındaki çalışmaları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanımız Ali Yerlikaya'nın destekleriyle, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetilmektedir. Düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş, entegre sınır yönetimi, düzensiz göçle ve insan ticaretiyle mücadele, uyum ve iletişim dahil, göç yönetimi alanında uluslararası topluma örnek uygulamalar hayata geçirilmektedir. Tüm çalışmalar; hukuk, insan hakları ve milli menfaatler temelinde, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden, medeniyet değerlerimizden güç alarak, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir."
"Ülkemizde yasal kalışı olan yabancı sayısı 3 milyon 611 bin 218'dir"
Türkiye'deki yabancı nüfusa ilişkin güncel istatistikleri paylaşan Kök, "26
Kasım tarihi itibarıyla, ülkemizde yasal kalışı olan yabancı sayısı 3 milyon
611 bin 218'dir. Bunların 2 milyon 375 bin 909'u geçici koruma altındaki Suriyeliler
ve 147 bin 629'u ise diğer uyruklardan olup ülkemizden uluslararası koruma talep
edenlerden oluşmaktadır. Turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş
1 milyon 87 bin 680 yabancı ise ikamet veya çalışma izniyle ülkemizde kalmaktadır.
Bu sayılar, her hafta resmi internet sitemiz üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır"
dedi.
Aynı zamanda Kök, hayata geçirilen uygulamalara ilişkin şu örnekleri verdi:
"Bakanlığımız ile YÖK arasında imzalanan protokolle, uluslararası üniversite öğrencilerinin ikamet başvuruları kolaylaştırılmıştır. Diğer önemli uygulamamız yabancıların ikamet izni başvurularını Noterlikler üzerinden de yapabilmelerinin mümkün hale gelmiş olmasıdır."
"81 ilimizin tamamında, 375 mobil göç noktası aracı hizmet vermektedir"
Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele stratejisine değinen Kök, "Türkiye,
düzensiz göçle mücadelede kaynak ülkede başlayan ve kaynak ülkede sona eren
5 ayaklı bir strateji uygulamaktadır. Bunlar; sorunun kaynağında çözülmesine
yönelik tedbirler, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalama,
düzensiz işgücüyle mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmalarıdır. 2023 yılı
Temmuz ayında 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başlatılmıştır. Dünyada bir ilk
olan bu uygulama ilk olarak İstanbul'da hayata geçirilmiştir. Bugün ise 81 ilimizin
tamamında, 375 mobil göç noktası aracı hizmet vermektedir. Ülkemiz, düzensiz
göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıkmıştır. Artık dünyada
düzensiz göç rotası değişmiştir" diye konuştu.
'Öncü Göçmen' uygulamasını dünyada ilk kez hayata geçirdiğini aktaran Kök, "Uygulamamız, 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında başarıyla tamamlanmıştır. Uygulama kapsamında, gönüllü geri dönüş yapmak isteyenlerin, hazırlıklarını tamamlaması amacıyla ülkelerine giriş-çıkış yapmalarına izin verilmiştir. Dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu program, saygın uluslararası otoriteler tarafından övgüyle karşılanmış, diğer ülkelere de örnek gösterilmiştir. 6458 Sayılı Kanunumuz, özel bir uzmanlık ve ilgiyle yaklaşılması gereken dezavantajlı grupları 'özel ihtiyaç sahibi' olarak tanımlamıştır. Özel ihtiyaç sahibi yabancıların tespit edilebilmesi amacıyla İl Müdürlüklerimizde uzman personelin görevlendirildiği, koruma masaları oluşturulmuştur" dedi.
YİMER 157, 15 binden fazla hayat kurtardı
YİMER'in göç yönetimindeki kritik rolüne dikkat çeken Başkan Kök, "YİMER 157 iletişim merkezimiz 26 milyondan fazla çağrı karşılamış olup gelen ihbarlarla 15 binden fazla kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağlamıştır" İfadelerini kullandı.