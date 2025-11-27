19 yıl önce öğretmeni öldürüp cesedini yakmışlardı: 4 tutuklama

Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!
Bakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

19 yıl önce öğretmeni öldürüp cesedini yakmışlardı: 4 tutuklama

İstanbul'da, 2 Mayıs 2006'da hakkında kayıp başvurusu yapılan emekli öğretmen Hikmet Akçay'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasının zaman aşımına uğramasına 5 ay kala gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 21:07, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 21:08
Yazdır
19 yıl önce öğretmeni öldürüp cesedini yakmışlardı: 4 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zaman aşımı süresi yaklaşan soruşturma dosyalarının öncelikli incelemeye alınması için çalışma yaptı.

Hakkında kayıp başvurusu yapılan ve kimliği belirsiz bulunan cesetlerle ilgili incelemeleri artıran ekipler, 2006'da kaybolan emekli matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın (55) dosyasını tekrar araştırdı.

Akçay hakkında ailesinin 2 Mayıs 2006'da kayıp başvurusu yaptığını, bir gün önce ise Silivri'de Beyciler köyü fabrikalar bölgesinde muhtarın ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yakılmış halde kimliği belirsiz bir ceset bulduğunu dikkate alan ekipler, iki olay arasındaki ilişkiyi irdeledi.

Hikmet Akçay'ın bağlantılı olduğu kişileri yakın takibe alan polis, Akçay'ın en son dosyada ismi olan Esin B'nin Kocaeli'deki evine gittiğini ve telefonuna ait HTS kayıtlarının burada kesildiğini belirledi.

Polis, 6 aylık çalışmanın ardından İstanbul ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonlarda şüpheliler Esin B. (42), Erdoğan Y. (63), Zemçi S. (45) ve Erdoğan Y'nin kuzeni Hakan D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Esin B'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi Spor AŞ'de tesis yöneticisi olduğu ve emniyetteki ifadesinde, Hikmet Akçay ile evindeyken aralarında arbede çıktığını, bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığı Akçay'ın yere düşüp hareketsiz kaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Esin B. ifadesinde ayrıca, Bayrampaşa'da İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan Akçay'ın, maddi durumu kötü olduğu için kendisiyle ilgilendiğini ve yardımlarda bulunduğunu anlattı.

Hikmet Akçay'ın okul zamanında sürekli kendisini ve özellikle kız öğrencileri evine çağırdığını iddia eden Esin B, Akçay'ın liseye geçtiğinde kimya öğretmeni Erdoğan Y'yi sürekli aradığını ve üniversite zamanında onun zorlamasıyla Erdoğan Y. ile sevgili olduklarını dile getirdi.

Kocaeli'de üniversitedeyken Zemçi S. ile ilişkisini öğrenen Akçay'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve evine geldiğini ifade eden Esin B, aralarında çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Akçay'ı yaraladığını aktardı.

Akçay'ın yere yığılıp hareketsiz kalması üzerine Zemçi S'yi arayarak yardım istediğini belirten Esin B, cesedi banyoya koyduktan sonra Akçay'ın üzerindeki anahtarını, telefonunu ve cüzdanını alıp Zemçi S. ile Bayrampaşa'daki evine gittiklerini, Akçay'ın evinde kendisine yönelik tehdit ve şantaj amaçlı bir şey olup olmadığını kontrol ettiklerini, daha sonra Kocaeli'ndeki evine döndüklerini söyledi.

Bu sırada Erdoğan Y'nin de aracıyla evine geldiğini ve birlikte cesedi bavula koyup yola çıktıklarını anlatan Esin B, Avcılar'da benzinlikten yakıt alıp Silivri'de Beyciler köyü fabrikalar bölgesinde cesedi yaktıklarını itiraf etti.

Esin B. polis ve savcı eşliğinde yer göstermeyle cinayetin nasıl işlendiğini, cesedi nasıl taşıdıklarını ve yaktıklarını olay yerinde de anlattı.

- Ses kaydı

Öte yandan ekipler, Hikmet Akçay'ın abisi tarafından kayıp başvurusu sırasında polise teslim edilen ve Akçay'ın odasında bulunan kasetteki ses kayıtlarını iyileştirerek tekrar incelemeye aldı.

Ses kaydında Hikmet Akçay'ın Esin B'ye "Seni parçalar, bavula koyar, yakarım" dediği anlaşıldı.

Ayrıca, Akçay'ın 2000 yılında bir öğrencisini tacizden disiplin soruşturması geçirdiği ortaya çıktı.

- DNA eşleşmesi bekleniyor

Silivri'de 1 Mayıs 2006'da kimliği belirsiz şekilde bulunan cesedin olay yerindeki incelemesinde ise kalbin alt kısımlarında bıçakla 6 kesik izinin tespit edildiği anlaşıldı.

O dönem kimsesizler mezarlığına gömülen cesede ait Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek DNA eşleşmesi bekleniyor.

Gözaltındaki 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber