Bilecikli öğrenci ve öğretmenlerden dünya üçüncülüğü
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, dünya üçüncülüğü elde eden öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul etti.
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 20:46, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 20:48
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Mesleki Eğitim Akreditasyonu
kapsamında destek verdiği Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında kazandığı dünya
üçüncülüğü nedeniyle bir araya geldi. Başarılı ekip, İl Milli Eğitim Müdürü
Serdal Şimşek tarafından makamında ağırlanarak başarıları kutlandı. Ziyarette
Şimşek, öğrencilerin ve öğretmenlerin azmi ve çalışmalarının gurur verici olduğunu
vurguladı.
Serdal Şimşek, "Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi.