26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?

Asal Araştırma 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde yeni bir anket yaptı. 18 yaş ve üzeri 2.015 kişi ile yapılan ankette "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu.

İLK SIRADA KİRA VE KONUT FİYATLARI YER ALDI



Ankete katılanların büyük çoğunluğu kira ve konut fiyatlarındaki artışı gösterdi. Kira ve konut fiyatlarından dert yananların oranı yüzde 22,6 oldu.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İKİNCİ SIRADA



En büyük ikinci sorun ise yüzde 17 ile gıda fiyatlarındaki artış gösterildi. Enflasyonun yüksekliği ise yüzde 10,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anketteki sonuçlar şöyle: