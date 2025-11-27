Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!
Bakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?

Asal Araştırma tarafından 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anket, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olarak vatandaşların barınma maliyetlerini gördüğünü ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 22,6'sı en büyük sorun olarak kira ve konut fiyatlarındaki artışı gösterdi. Listede ikinci sırada yüzde 17 ile gıda fiyatlarındaki artış yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 10,5 ile enflasyonun yüksekliği bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 21:30, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 21:34
Yazdır
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?

Asal Araştırma 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde yeni bir anket yaptı. 18 yaş ve üzeri 2.015 kişi ile yapılan ankette "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu.

İLK SIRADA KİRA VE KONUT FİYATLARI YER ALDI

Ankete katılanların büyük çoğunluğu kira ve konut fiyatlarındaki artışı gösterdi. Kira ve konut fiyatlarından dert yananların oranı yüzde 22,6 oldu.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İKİNCİ SIRADA

En büyük ikinci sorun ise yüzde 17 ile gıda fiyatlarındaki artış gösterildi. Enflasyonun yüksekliği ise yüzde 10,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anketteki sonuçlar şöyle:

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber