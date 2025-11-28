Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
İdari Uygulamalar

6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor

Kamuoyunda "af" olarak değerlendirilen düzenlemeyi de içeren 11'inci Yargı Paketi, Meclis'e sunuldu. Yeni paket, ilk etapta 55 bin mahküma 3 yıl erken denetimli serbestlik getiriyor. Bu rakama 6 ay sonra 40 bin kişi daha eklenecek. Ayrıca, havaya ateş eden ve trafikte yol kesenlere yönelik cezalar artacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 08:50, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 09:11
31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlara kısmi af getiren 11'inci Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin önümüzdeki hafta Adalet Komisyonunda görüşülmesi, 2026 bütçesinin yasalaşmasından sonra da Meclis Genel Kurulu gündemine alınması bekleniyor.

KADEMELİ OLARAK 90 BİNE ÇIKACAK

Yargı Paketinde uzun süredir beklenen kısmi af düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar sebebiyle; 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve açık cezaevinden 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getiriliyor. Düzenlemeden örgütlü suçlar ve terör suçlarından ceza alanlar yararlanamayacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin af olmadığını belirterek, sadece şartlı salıvermeye dönük bir adım atıldığını, teklif ile bir yıllık denetimli serbestlik hakkının 3 yıla çıkarıldığını kaydetti. Güler, düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişinin yararlanacağını, ilerleyen dönemde yararlananların sayısının kademeli olarak 90 bine ulaşabileceğini söyledi.

TRAFİKTE YOL KESENE 3 YILA KADAR HAPİS

Paketle getirilen düzenlemeler şöyle sıralanıyor: Çete kurmanın cezası 10 yıl olarak belirleniyor. Çocukları kullanan çete liderlerinin cezası bir kat artırılıyor. Çete üyeliğinin cezası da 5 yıla çıkarılıyor. Araç kaçırmada cezalar artırılıyor. Karada korsanlığın suçu 2 yıldan 5 yıla, havada ise 7 yıldan 12 yıla yükseltiliyor. Havaya ateş açanlara 5 yıla kadar hapis öngörülüyor. Kurusıkı kullananlara ise 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düğün, asker uğurlama gibi kalabalık yerlerde işlenirse ceza yarı oranında artacak.

Trafikte bir aracı durduran ve hareketini engelleyen 3 yıla kadar hapisle yargılanacak. Kiralık aracı geri getirmeyene 4 yıla kadar hapis verilmesi öngörülüyor. Sanal dolandırıcılıkta banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek. Paraya da el konulacak ve sahibine iade edilecek. GSM hattı aboneliği ancak çipli kimlik kartıyla yapılabilecek. Kayıt esnasında kişinin kimliği teyit edilecek.

