Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye geri getireceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle kırmızı bültenle aranan B.B., A.C.E ve Ü.G ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç.'nin yakalandığını, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.