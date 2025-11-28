Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Trump, B-2 bombardıman uçağı siparişi verdi

Başkan Trump, ABD'nin, hava saldırılarında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarından "çok sayıda" sipariş ettiğini duyurdu.

Trump, B-2 bombardıman uçağı siparişi verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ilişkin açıklamada bulundu.

"İran'ın nükleer potansiyelini tamamen yok etti"

B-2 uçaklarının "tamamen görünmez" olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, bu uçaklarla düzenlenen söz konusu saldırının İran'ın nükleer potansiyelini tamamen "yok ettiği" görüşünü yineledi.

Trump, ABD'nin, halihazırda sahip olduğu uçakların yanı sıra, çok sayıda B-2 siparişi verdiğini belirtti.

ABD, 22 Haziran'da hedef aldığı İran'ın nükleer tesislerini, söz konusu B-2 gizli bombardıman uçaklarından atılan, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yerin onlarca metre altında hasar meydana getirecek güçte füzelerle vurmuştu.

