Kayseri'de hızla giden otomobil kamyona çarptı

İl Emniyet Müdürlüğü, sürücü hataları ve kural ihlalleri sonucu kentte meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Basınla paylaşılan kayıtlarda, hızla ilerleyen bir otomobilin, önünde seyreden kamyona arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Görüntüleri paylaşan Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, "Trafikte yapılan en küçük ihmal saniyeler içerisinde ciddi ve telafisi güç sonuçlara neden olabilmektedir. Unutmayalım; trafikte her kural, bir hayatı korumak içindir. Dikkat ve özen, hızdan daima daha değerlidir." ifadelerine yer verildi.