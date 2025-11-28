Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın yapılacak

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak e-TEP/2 için 13 salon kullanılacak.

İki oturum ve dört bölümden oluşan e-TEP/2 saat 13.45'te başlayacak ve adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav soruları aday dahil hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacak ve sonuçlar 29 Aralık'ta açıklanacak.

Sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilirken bununla birlikte sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

"Sınava 542 aday başvurdu"

Açıklamada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sınava ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan e-TEP, İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedeflemektedir. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde tanımlanan dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş olan e-TEP, özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahiptir.

Yıllardır titizlikle hazırlıkları sürdürülen e-TEP, ikinci defa düzenlenecek. Sınava 542 aday başvurdu. Sınavda 175 görevli yer alacak. Ülkemizin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bu sınav, İngilizce'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerine birçok yenilik getirmiştir. Sınava katılacak adaylara başarılar dilerim."