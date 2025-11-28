Bakan Göktaş: Bireysel Sosyal Hizmet modeli ile 3.789 aileye ulaşılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Selçuklu Aile Gelişim Merkezi'ni (SAGEM) ziyaret etti.

Burada oyun ve eğitim odalarını gezen Göktaş, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Göktaş daha sonra kütüphane ve kafe hizmeti veren Karatay Hoş Kubbe'yi gezdi. Burada çocuklarla sohbet eden Göktaş'a Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile protokol üyeleri eşlik etti.

Programı kapsamında Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Genel Kurulu'na katılan Göktaş, genel kurulun, özel bireylerin yaşamına değer katacak yeni adımların başlangıcı olmasını diledi.

Göktaş, her bireyin sevgi, anlayış ve destekle güçlenebileceğini belirterek, özellikle otizmli bireylerin keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

SOBE Vakfının bu anlayışla büyüyüp ilham veren bir yapıya dönüştüğüne değinen Göktaş, "Burada atılan her tohum bir çocuğun gülüşüne, verilen her emek bir ailenin endişesinin azalmasına dönüşüyor. İyiliği büyüten bu emek, yarına uzanan güçlü bir iz bırakıyor. Sevgiyle atılan her adım hem otizmli bireylerin yolunu aydınlatıyor hem de merhameti kalıcı bir değer haline getiriyor. Biliyoruz ki bir insanın dünyasını değiştirmek, aslında bir ülkenin kaderini değiştirmektir. Bu inançla, her özel bireyin kendi hikayesini özgürce yazabileceği bir gelecek inşa etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

- Erken müdahale programları güçlendiriliyor

Göktaş, engelli bireylere yönelik sosyal politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü, "Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı" kapsamında erken teşhis ve müdahale programlarının güçlendirildiğini dile getirdi.

Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'nin geçen yıl hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu modelle, hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek oluyoruz. Bu süreçte 18 ilimizde 3 bin 789 aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz. Başka bir çalışmamız ise 0-8 yaş arası gelişimsel riski veya engeli olan çocuklarımız için başlattığımız 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'dir. Bu sistemle, desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğa erken dönemde ulaşarak bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerini tek bir noktadan sunuyoruz. Böylece ailelerle birlikte çocuğun gelişimini güçlendiren bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bu amaçla haziran ayında Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri'ni kurduk. Bu 4 merkezde yürüttüğümüz pilot çalışmalarımızla, 195 çocuğa ve ailesine ulaştık. Böylece, erken tespitle otizmli bireylerin sağlıklı gelişimlerini destekleyerek onların hayata daha güçlü adımlarla katılmalarına imkan sağlayacağız."

Göktaş, vakıf yönetimine başarılar diledi.

- SOBE yüzlerce otizmli bireyin hayatına dokunuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ise kurulduğu günden bu yana SOBE'nin Türkiye'nin yüz akı iyilik hareketi olduğunu vurguladı.

SOBE'nin Türkiye'nin otizm alanında en kapsamlı merkezi olduğunu belirten Tuncer, "SOBE, bir aile sıcaklığıyla yüzlerce otizmli bireyin hayatına dokunuyor. Onların eğitimle, sporla, yüzmeyle ve daha birçok etkinlikle hayata nasıl tutunduklarını görmek beni de derinden etkiledi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da SOBE'de verilen hizmetin önemine işaret ederek, "Burada çocuklarımızın tedavi olduklarını, bu sayının 42'ye ulaştığını çok büyük bir memnuniyetle duydum. İyi ki varsınız. Bu vesileyle ben de bir katkı vermek istiyorum. Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak biz de 15 çocuğumuza burs vereceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ve davetliler katıldı.