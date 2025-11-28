Yangın çıkan gemideki 25 kişi tahliye edildi: Yanan gemi görüntülendi

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi yangını için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sonrasında gemideki 25 kişi tahliye edildi.

25 personel tahliye edildi

Kocaeli Valiliği yaptığı paylaşımda, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide meydana gelen yangında, gemideki 25 personel tahliye edilmiş olup, personellerin sağlık durumları iyidir" denildi.

Öte yandan, yabancı menşeli gemide çıkan yangına ilişkin görüntülere ulaşıldı.