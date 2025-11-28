Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
30 öğrencinin zehirlendiği okulda kantinci gözaltına alındı

Başakşehir'de bir ortaokulda kantinden yiyecek ve içecek alan yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme iddiasıyla hastaneye başvurdu. Çocuklar tedavi altına alınırken, kantini işleten karı koca gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 22:36, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 22:53
Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler, kantinden aldıkları yiyecek ve içecekleri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aynı rahatsızlıktan şikayet eden yaklaşık 30 öğrenci, ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, okul kantinini işleten karı ve kocayı gözaltına aldı. Kantinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Doğan Başak adlı veli, "Zehirlenme vakası saat 15.00 sıralarında başlamış. Bize bilgi saat 18.00 sıralarında geldi. Çocukların çoğu yedikleri gıdalardan zehirlendi. Farklı farklı şeylerden çocuklar zehirlenmiş. Çocuklar şu anda yeni yeni kendilerine geliyorlar" dedi.

"Döner, köfte gibi şeyler yediklerini söylediler"

Çocuğu rahatsızlanan başka bir veli Oğuz Ateş de, "Çiğ köfte yemişler, saat 15.00-15.30 gibi buraya geldik. Doktorumuz bizimle ilgilendi. Gerekli kan testlerini verdik. Daha sonrasında başka çocuklar da gelmeye başladı. Çocuklara sorduğumda döner, köfte gibi şeyler yediklerini söylediler. Kaymakam bey geldi, ona da söyledik, durumu aktardık. O da konuyla ilgilendiğini söylediler. Takip ediyorlar. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Hayati tehlikesi olmayan öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

