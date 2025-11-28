Airbus, güvenlik riski tespit etti: İki model uçak yere indiriliyor

Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Airbus, güvenlik riski tespit etti: İki model uçak yere indiriliyor

Uçak üretici firması Airbus, havacılık otoriteleri ile işbirliği yaparak, tespit edilen güvenlik riski nedeniyle havayolu şirketlerinden mevcut yazılım ve donanım korumasını devreye sokulması için 'A320neo' ve 'A321neo' uçaklarının yere indirilmesini istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 22:52, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 22:53
Yazdır
Airbus, güvenlik riski tespit etti: İki model uçak yere indiriliyor

Filonun uçuşa elverişli kalmasını sağlamaları için önlem alınmasını talep ettiklerini belirten Airbus konuyla ilgili açıklamada, "Bir A320 Ailesi uçağında yaşanan yakın tarihli bir olayın analizi, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya çıkarmıştır. Airbus bu doğrultuda, halen hizmette olan çok sayıda A320 Ailesi uçağının bu sorundan etkilenebileceğini tespit etmiştir. Airbus, havacılık otoriteleriyle proaktif bir şekilde iş birliği yaparak, operatörlerden mevcut yazılım ve/veya donanım korumalarını uygulamaları ve filonun uçuşa elverişli kalmasını sağlamaları için Acil Operatör Uyarısı (Alert Operators Transmission - AOT) aracılığıyla derhal önlem alınmasını talep etmiştir. Bu AOT, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yayınlanacak bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nde (Emergency Airworthiness Directive) yer alacaktır. Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler açısından operasyonel aksamalara yol açacağını kabul etmekte; yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilemekte ve güvenliği her zaman birinci ve en üst öncelik olarak tutarak operatörlerle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini bildirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'8 UÇAĞIMIZ BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber