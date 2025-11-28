Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Ali Yalçın: Ülkenin demokratikleşmesi için kendimizi hep nöbette görüyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ülkenin özgürlüğü, özgünlüğü, demokratikleşmesi, kurumsallaşması, darbe ikliminden çıkması ve ülkenin toparlanması için kendimizi hep nöbette görüyoruz ve onun için irade ortaya koyuyoruz." dedi.

28 Kasım 2025
Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesince öğretmenevinde düzenlenen "Teşkilat Buluşması" programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Yalçın, Memur-Sen ailesinin Eğitim-Bir-Sen özelinde başladığı sendikal mücadeledeki yolculuğunda 33 yılı geride bıraktığını söyledi.

Teşkilatlarının kurulduğu günden, gelinen ana kadar istikametinden ve ilkelerinden asla taviz vermediğini ve duruşunu bozmadığını anlatan Yalçın, geride bıraktıkları 33 yıllık tarih içinde hep onur ve gurur vesilesi işlerin altına imza attıklarını vurguladı.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen olarak üyelerinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirme, özlük, özgürlük alanlarını genişletme, onları yaşanabilir bir ücret seviyesine taşıma, açlık yoksulluk sınırı arasından kamu görevlisini çıkarma, refah sınırında ücret alabilecekleri bir seviyeye taşıma konusunda örgütlü güçleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Bugüne kadar önemli mesafeler katettiklerini, alacakları çok ciddi mesafelerin de bulunduğunu anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Üye için bu çerçeveyi çizerken ülke için, ülkenin demokratikleşmesi, korku tünellerinden çıkması, ham demokrasisinin tam demokrasi olması, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi, bu ülkenin ayağa kalkması, mazlum ve mağdurların da omurgalarının sertleşmesi konusunda bu ülkenin üzerindeki misyonun, ödevin farkındayız. Anadolu'nun bir mesuliyet yurdu olduğunun şiarındayız. Bu açıdan Memur-Sen ailesi olarak tüm hizmet kollarımız da örgütlü yapımızla bu konuda kendimize sorumluluk addediyoruz. Ülkenin özgürlüğü, özgünlüğü, demokratikleşmesi, kurumsallaşması, darbe ikliminden çıkması ve toparlanması için kendimizi hep nöbette görüyoruz ve onun için irade ortaya koyuyoruz."

- "Biz doğru bildiğimiz şeye doğru deriz, alkışlarız"

Hükümetle olan sosyal taban örtüşmelerini bazılarının bir teslimiyet gibi kurguladığını ve öyle anlamak istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz başlangıçtan beri söyledik. Özgün ve özgür bir teşkilatız. Hiçbir siyasetin memur kolu falan değiliz. 92'den bu tarihe kadar 33 yıllık bir mücadele alanımız. Bu daha devam edecek. Bundan sonra da yıllarca devam edecek bir emek örgütlenmesi burası. Biz doğru bildiğimiz şeye doğru deriz, alkışlarız. Onun için bu toplu sözleşmede son değerlendirmeyi yaparken bizim işimiz Memur-Sen olarak hükümetin doğrularını söylemek değil, hükümete doğruları söylemektir. 'Biz size söylüyoruz' diye en üst perdeden ifade ettik. Dedik ki 'Bizim işimiz maliyenin gerekçelerini söylemek değil, maliyeye gerçekleri haykırmaktır.' Kamuda çalışma barışı bozuldu. Ücret dengesizliği var. İnsanlar aldığından ziyade daha çok kamudaki ücret adaletsizliğinden şikayetçi. Bu toparlanmak zorunda. Onun için biz bulunduğumuz zeminin ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz."

Sorunları çözeceklerini ifade eden Yalçın, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği tüm kurumlarda uygulansın ve standart olsun. Kamuda kariyer, liyakat uygulaması yerleşsin. İnsanlar adaletli bir şekilde sistem içinde güven içerisinde yükselebilsin. Kabiliyetleri nüksetsin. Çalışma temposunda bu anlamda düşüş olmasın. Emekli kamu görevlilerinin durumunu her fırsatta ifade ediyoruz." dedi.

Sınav ücretlerinden performans ücretlerine, sabit ödemelere, arazi tazminatına, fazla mesaiye varana kadar hepsinin altında Memur-Sen'in yerinin, terinin ve imzasını bulunduğunu anlatan Yalçın, bu mücadeleye devam edeceklerini ve bu heybeti artıracaklarını vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Tahir Yoldaş'ın da konuştuğu programa, il merkezi ve ilçelerden üyeler katıldı.

