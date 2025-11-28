Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Süleymaniye Mahallesi 2076. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

