Gram altın 5 bin 763 liradan işlem görüyor

Hareketli günler geçiren altında son tahminler yakından takip ediliyor.

Hafta başında 5 bin 500 TL seviyelerinde yönünü yukarı çeviren gram altın cuma günkü kapanışta 5 bin 700 TL'nin üzerini test etti.

Şu anda altının gramı 5 bin 763 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 499 TL seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI 28 KASIM 2025

Gram altın fiyatı alış:

5 bin 762,77 TL

Satış: 5 bin 763,55 TL

Çeyrek altın fiyatı alış:

9 bin 287,46 TL

Satış: 9 bin 499,83 TL

Yarım altın fiyatı alış:

18 bin 516,87 TL

Satış: 18 bin 999,65 TL

Tam altın fiyatı alış:

37 bin 883,10 TL

Satış: 37 bin 883,10 TL

Cumhuriyet altın fiyatı alış:

38bin 404,00 TL

Satış: 38 bin 983,00 TL

Ons altın fiyatı alış:

4 bin 217,39 dolar

Satış: 4 bin 217,96 dolar