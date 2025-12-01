Firari hükümlü mutfak dolabından çıktı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 23:41, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 23:42
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma" suçundan 5 yıl 7 ay ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi T.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Dayısının ikametinde kaldığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonda saklandığı mutfak dolabının içerisinde yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.