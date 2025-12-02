'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Güneydoğu Asya'daki afetler 1200'e yakın can aldı

Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışın yol açtığı afetlerde yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken, kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 09:13, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 09:22
Güneydoğu Asya'daki afetler 1200'e yakın can aldı

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Bu yıl da bölge genelinde haftalardır süren sağanak büyük insani krize dönüşmüş durumda.

Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen afetlerde 1200'e yakın kişi öldü, milyonlarca insan yerinden oldu. Bölge ülkeleri, art arda yaşanan afetlerin ardından kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Afet bölgelerinde altyapının büyük zarar görmesi nedeniyle birçok yerleşime ulaşım sağlanamazken, hükümetler acil durum ilan ederek tahliye, gıda ve sağlık desteğini hızlandırmaya çalışıyor.

Bununla birlikte, kayıp kişilerin sayısının yüksek olması, can kaybının daha da artabileceği endişesini güçlendiriyor.

Endonezya'da can kaybı 600'ü aştı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda günlerdir süren sağanak sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililer, can kaybının 604'e yükseldiğini, 464 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Bölgede yolların çöktüğü, köprülerin yıkıldığı ve bazı yerleşimlere ulaşımın tamamen kesildiği belirtiliyor. Karadan ulaşılamayan bölgelere helikopterler aracılığıyla insani yardım götürüldüğü ifade ediliyor.

Yaralı sayısı 646'ya yükselirken, binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Sri Lanka'da "olağanüstü hal" ilan edildi

Sri Lanka'da etkili olan aşırı yağışlar çok sayıda bölgede heyelanlara ve ani sellere neden oldu. Ülkede bugüne kadar 366 kişi hayatını kaybetti, 367 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yetkililer, yaklaşık 1 milyon kişinin afetten etkilendiğini açıkladı. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin su baskını ve heyelan riski taşıyan birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği vurgulandı.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, 4 personel de yaralandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde "olağanüstü hal" ilan etti.

Dissanayake, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı verdi.

Tayland'da sellerden etkilenenlere tazminat ödenecek

Tayland'ın güney kesimlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 170 kişi hayatını kaybetti.

12 noktayı vuran sel felaketinden 1,4 milyondan fazla hane ve 3,8 milyonu aşkın kişi olumsuz etkilendi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 26 Kasım'da, seller nedeniyle Songkhla eyaletinde "olağanüstü hal" ilan etti.

Charnvirakul, hükümetin, sellerden etkilenenlere tazminat ödeyeceğini ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını açıkladı.

Malezya'da sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi

Malezya'nın da 7 eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller, Kelantan, Penang, Perlis, Perak, Selangor, Kedah ve Terengganu eyaletlerini vurdu.

Yetkililer, sel felaketinden en çok etkilenen eyaletin Kelantan olduğunu belirterek, bu eyaletteki 3 bin 22 aileden 8 bin 248 kişinin geçici yardım merkezlerinde kaldığını aktardı.

