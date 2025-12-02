Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı
Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'MIDVOLGA-2' tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 09:32, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 09:33
Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir."denildi.