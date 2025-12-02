Kamu-Sen: Tüm Kamu Çalışanlarına Ek Zam ve Refah Payı Verilmelidir

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve yalnızca bazı üst düzey yönetici, uzman ve meslek mensuplarının maaş artışını öngören düzenlemeye tepki gösterdi. Kahveci, ekonomik koşulların tüm kamu çalışanlarını aynı şekilde etkilediğini vurgulayarak düzenlemenin mutlaka genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

"Maaşlar Enflasyon Karşısında Eriyor"

Kahveci, gıda, barınma, ulaşım ve temel ihtiyaç kalemlerindeki yüksek artışların kamu görevlilerinin gelirlerini hızla erittiğini belirtti. Mevcut ekonomik tablonun, kamu hizmeti yürüten tüm çalışanların maaşlarında kapsamlı bir iyileştirmeyi zorunlu kıldığını söyledi.

"Sadece Belirli Kadrolara Artış Sosyal Devlet Anlayışıyla Bağdaşmıyor"

Açıklamasında, düzenlemenin yalnızca belirli unvanlara odaklanmasının çalışma hayatının gerçekleriyle bağdaşmadığını belirten Kahveci, "Kamu görevlileri tek bir bütündür. Yönetici, uzman, memur, hizmetli, teknik personel ayrımı yapılmaksızın aynı ekonomik koşulların etkisi altındadır" dedi.

Bu yaklaşımın iş barışını zedeleyeceğini ifade eden Kahveci, geniş kesimleri kapsam dışı bırakmanın hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

"Tüm Kamu Çalışanlarına Ek Zam Şarttır"

Kamu-Sen Genel Başkanı, komisyondan geçen teklifin tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, ek zam ve refah payının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Kahveci ayrıca, uzun süredir yüksek enflasyon nedeniyle eriyen maaşların telafisi için başka bir seçeneğin kalmadığını, tüm kamu görevlilerinin ortak beklentisinin adil ve kapsayıcı bir düzenleme olduğunu ifade etti.