Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu tamamlandı: 240 saatlik mesai

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim'de yaptığı sunumla başlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki "bütçe maratonu" yaklaşık 40 gün süren 240 saatlik mesaiyle tamamlandı. Milletvekilleri en uzun mesaiyi 13 saat 56 dakikayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde yaptı.

Haber Giriş : 02 Aralık 2025 11:47, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 12:30
Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yaklaşık 40 gün süren bütçe görüşmelerinde gerçekleştirilen 21 birleşim 77 oturumda Komisyon üyeleri dahil 271 farklı milletvekilinin toplam 1353 söz talebi karşılandı. Meclis'teki mevcut milletvekillerinin yüzde 46'sı Komisyon'a gelip görüşlerini ifade etti.

Komisyon'da, milletvekilleri en uzun mesaiyi 13 saat 56 dakikayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçesi en kısa sürede kabul edilen kurum ise TBMM oldu. TBMM'nin 2026 yılı bütçesi komisyonda 9 saat 50 dakikada kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, görüşmelere damga vuran bazı olaylar da gerçekleşti.

İlginç diyaloglar

Muhalefet milletvekilleri görüşmeler sırasında Komisyon'a yanlarında getirdikleri piknik tüpü, traktör maketi, buğday, beyaz toros maketi, para, pul, karne gibi materyallerle bakanlık bütçelerine yönelik eleştirilerde bulundu. Söz konusu materyaller üzerinden bazı bakanlarla milletvekilleri arasında ilginç diyaloglar da yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Alparslan Bayraktar ile selamlaştığı sırada, yanında getirdiği piknik tüpünü gösterdi. Akay, "Halkın mutfağında bu tüp maalesef boş." dedi. Bunun üzerine Bakan Bayraktar, "Çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok" yanıtını verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında, Bakan Yusuf Tekin ile tokalaştıktan sonra "Notlarınız, karneniz hazır." diyerek hazırladıkları karneyi gösterdi. Bunun üzerine Bakan Tekin, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış" diye konuştu.

"1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız"

Adalet Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri öncesinde CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, partisinin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı.

CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık ise Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız" karşılığını verdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise sunumuna başladığı sırada Bakan Tunç'un yanına gelerek elindeki siyah zarfları bıraktı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine mektuplar geldiğini belirten Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir" diye konuştu. Bunun üzerine sunumuna ara veren Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu. Yaşanan tartışma üzerine Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş görüşmelere ara verdi.

Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında söz alan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirdi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş aleyhinde çeşitli ifadeler kullandı.

Bunun üzerine tepki gösteren Kurtulmuş, "Ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir." diye konuştu.

Tepkisinin ardından Kurtulmuş'un salondan ayrılması üzerine Komisyon Başkanı Muş görüşmelere ara verdi. Aranın ardından Kurtulmuş, tekrar Komisyon'a gelirken, görüşmeler kaldığı yerden devam etti.

"Geçen seneye göre saçınız biraz daha beyazlamış"

Dışişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akca Cupolo, konuşmasına Bakan Hakan Fidan'ın saçlarıyla başladı. Cupolo, Fidan'a "Geçen seneye göre Melanin kaybınız artmış, saçınız biraz daha beyazlamış. Türkiye'nin dış işleri, Suriye'nin iç işleri, Amerika'nın ara işleri derken bu yoğun mesai sizi gerçekten yaşlandırmış" diye konuştu.

Söz konusu ifadeler Komisyon'daki milletvekillerini gülümsetirken, Cupolo konuşmasını "Önümüzdeki sene sizi daha az yaşlı görmek dileğiyle" diyerek tamamladı.

Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki derbi heyecanı Komisyon görüşmelerine de yansıdı. Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, birçok milletvekilinin Komisyon'da olmadığını belirterek, "Bugün Galatasaray- Fenerbahçe maçı olduğu için herhalde birçok milletvekilimiz de yok. O yüzden de ilk defa belki de erken bitireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan yine aynı toplantı sırasında CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine tanınan 5 dakikalık sürede tarım politikasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Süresinin sona ermesi üzerine Gürer'in "Arkadaş bu beş dakikanız bende mi hızlı geçiyor?" sözleri, salondaki milletvekillerini gülümsetti.

