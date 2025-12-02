Şoför uyuyakaldı, orduya ait 20 bin mermi çalındı

Almanya'da büyük bir güvenlik skandalı patlak verdi. Alman ordusuna ait yaklaşık 20 bin mermi, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Burg yakınlarında nakliye kamyonundan gece saatlerinde çalındı.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan Alman gazetesi Der Spiegel'e yapılan açıklamada, geçen pazartesi gecesi ile salı sabahı arasında bir sivil lojistik firmasına ait kamyonun kasasının park halindeyken açıldığı ve içindeki mühimmatın çalındığı doğrulandı.

Hırsızlığı ertesi sabah fark ettiler

Kamyon şoförü, ertesi sabah teslimat için yakınlardaki kışlaya gittiğinde hırsızlığı fark etti. İlk incelemelere göre kaybolan mühimmatlar arasında 10 bin adet tabanca mermisi ve 9900 adet saldırı tüfeği eğitim mermisi bulunuyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü bunu "önemli bir güvenlik olayı" olarak niteleyerek "Bu tür bir mühimmatın yanlış ellere geçmesine izin verilemez. Olayı son derece ciddiye alıyoruz" dedi.

Lojistik şirketinden güvenlik ihlali

Bakanlığa göre mühimmatın taşınmasından sorumlu lojistik firması, güvenlik kurallarını ihlal etti. Kurallara göre firma, Alman ordusuna ait hassas yükün her an gözetim altında olmasından sorumluydu.

Ancak ilk incelemelere göre şoför, planlara aykırı bir şekilde Burg'daki bir otele giderek geceyi orada geçirdi. Böylece kamyonun içindeki askeri mühimmat gece boyu gözetimsiz kaldı.

Hırsızların o sırada kasayı açarak mühimmatı çaldığı düşünülüyor.

Polis ve askeri yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Çalınan mühimmatın nerede olduğu bilinmiyor.