Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Deprem sonrasında büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Shimane'nin yanı sıra Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgilere göre, merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu olan deprem yerel saatle 10:18'de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

