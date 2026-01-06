200 bin işletme 1,5 milyon ürün denetlendi

Bakan Bolat, 2025 yılında 200 bin işletme ve 1,5 milyon ürünün denetlendiğini söyledi. TBMM'ye gönderdiği soru önergesi yanıtında Bolat, Bakanlığın önümüzdeki dönemde de piyasada oluşabilecek manipülatif fiyat hareketlerine karşı ilave denetim ve tedbirleri devreye alacağını vurguladı. Bu kapsamda, çeltik ithalatında yüzde 34, pirinç ithalatında ise uluslararası yükümlülükler çerçevesinde azami seviye olan yüzde 45 oranında gümrük vergisi uygulandı. 2025 yılı içinde bu ürünlere yönelik yeni bir düzenleme yapılmadı. Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağında arz güvenliğini sağlamak ve yerli üretimi korumak amacıyla da yeni bir uygulamaya gitti. Buna göre, 1 Temmuz-30 Kasım 2025 döneminde yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara öncelik tanınarak, ham ve rafine ayçiçeği yağı üreten sanayiciler için 12 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli tarife kontenjanı açıldı.