İstanbul'da kadın sürücü aracından inip servistekilere saldırdı

Esenyurt ilçesinde trafikte yaşanan sözlü tartışma kısa süreli gerginliğe yol açtı. Bir kadın sürücünün aracından inerek servis aracındaki kişilere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş : 06 Ocak 2026 10:51, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 10:52
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde trafikte ilerleyen kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında servis aracında bulunan bir kişinin, kadın sürücüye yönelik hakaret ve küfür içeren sözler sarf etmesi üzerine tansiyon yükseldi.

ARACINDAN İNİP SALDIRMAYA BAŞLADI

Hakareti duyan kadın sürücü, aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yöneldi ve saldırmaya başladı.

BAŞKA BİR KADIN ARAYA GİRDİ

Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan başka bir kadının araya girerek müdahale etmesiyle büyümeden sona erdi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Tarafların olay yerinden ayrılmasıyla trafik kısa sürede normale döndü.

