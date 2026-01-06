Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, 2025 yılında 41 milyar 521 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 12:45, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 12:42
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin 2025 yılı ihracatı, 2024'e göre yüzde 11,6 artışla 41 milyar 521 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, son 20 yılda 19'uncu kez ihracat şampiyonu olmayı başardı.

Otomotivin alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı geçen yıl 2024'e göre yüzde 6 artışla 15 milyar 770 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi, otomotiv sektörünün 2025 yılı ihracatından yüzde 38 pay aldı.

Geçen yıl binek otomobiller ihracatı yüzde 4, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 28, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 30 ve çekiciler ihracatı da yüzde 54 arttı.

Geçen yıl ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 36 artışla 6 milyar 612 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2025'te Fransa'ya yüzde 17, İspanya'ya yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 27, Belçika'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 35 ihracat artışı oldu.

AB ülkeleri 2025 ihracatından yüzde 72,5 pay alırken, dış satım da 30 milyar 110 milyon dolar oldu. Geçen yıl Afrika ülkelerine yüzde 8,5, diğer Amerikan ülkelerine yüzde 25 ihracat artışı, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 31, Orta Doğu ülkelerine de yüzde 20 ihracat düşüşü yaşandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, son 20 yılın 19'unda ihracat şampiyonu olma geleneğini sürdürmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

En büyük pazar olan Avrupa Birliği'ndeki dönüşüme hızlı adaptasyonun ve katma değeri yüksek üretim gücünün bu başarının temel taşlarını oluşturduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İhracatta yakaladığımız ivme, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün ve sürdürülebilir büyüme kararlılığımızın en somut göstergesi. Otomotiv endüstrisi olarak 2026 yılında ve gelecekte de Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü rekabet yapısını temsil etmeye ve ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlamaya devam edeceğiz."

