Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
Türk savunma sanayiinin akademik kalesi JDSI dergisi, ilk sayısında HAVELSAN ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen YOLOv8 SE tabanlı yapay zeka sistemini kapağına taşıdı. Düşman unsurları tarafından fark edilmesi imkansız olan bu "pasif" sistem, %88,38 doğruluk oranıyla hedef teşhis ederek savaş meydanında devrim yaratıyor.

Modern savaş meydanlarında hayatta kalmanın ilk kuralı "görünmeden görmek" ilkesidir. HAVELSAN mühendisleri, bu ilkeyi yapay zeka ile birleştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muazzam bir yetenek kazandırdı. JDSI dergisinde detayları paylaşılan YOLOv8 SE tabanlı yapay zeka, düşmanın elektronik kulaklarına yakalanmadan çalışan bir hayalet göz gibi görev yapıyor.

Sinyal Yok, Teşhis Çok: Pasif Tespit Teknolojisi

Klasik radarlar ve aktif sensörler sinyal yaydıkları için düşman tarafından fark edilebilirken, bu yeni sistem tamamen pasif olarak çalışıyor. Mevcut elektro-optik cihazlarla entegre olan yapay zeka, hiçbir aktif sinyal yaymadan düşman araçlarını anında teşhis ediyor. %88,38 gibi yüksek bir doğrulukla hedef tespiti yapan sistem, mesafeyi de yine pasif yöntemlerle ölçerek Mehmetçiği fark edilmeden koruyor.

Zorlu Şartlarda Tam İsabet

Sadece iyi havada değil; sisli, dumanlı veya görüşün kısıtlı olduğu en zorlu hava şartlarında dahi en küçük hedefleri ayırt edebilen teknoloji, sahadaki komutanlar için gerçek bir "kuvvet çarpanı" olarak tanımlanıyor.

Savunma Sanayiinde Diğer Akademik Başarılar

JDSI dergisinde yer alan diğer yerli ve milli projeler, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunu gözler önüne seriyor:

HAVELSAN Reflex Analytics: Karar verme sürelerini %39 kısaltan platform, dünya devlerini geride bırakarak karar tıkanıklığını aşmada %64,2 başarı sağladı.

TEİ - Yerli Jet Motoruna "Akustik" Dokunuş: Geliştirilen akustik karıştırma yöntemi ile jet motoru parçalarının dayanıklılığı %47 artırıldı. Bu, yerli jet motoru üretiminde kritik bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor.

Selçuk Üniversitesi - Kırılmaz Şifreleme: Geliştirilen hibrit metod, siber saldırı altında bile askeri verinin bozulmadan ve eksiksiz çözülmesini garanti altına alıyor.

ASELSAN - Kusursuz Uydu Testi: CubeSat uydularının dayanıklılık tahminlerini %10 daha isabetli yapan yeni matematiksel model, uzay çalışmalarına hız kazandıracak.

Editörün Notu: Stratejik Birikimin Küresel Sesi

Savunma Sanayii Akademi tarafından yayımlanan JDSI, yayın dilinin İngilizce olması ve açık erişim politikasıyla Türkiye'nin bilimsel literatürdeki yerini sağlamlaştırıyor. Dergi, sadece bir yayın değil, aynı zamanda Türk mühendislerinin "yapılamaz" denileni nasıl başardığını dünyaya anlatan stratejik bir belge niteliği taşıyor.

