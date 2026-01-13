70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurdun büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Dün, 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle: