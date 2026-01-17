Bakan Göktaş: Ankara'da eşinden şiddet gören kardeşimizin yanındayız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kadına her türlü desteği vereceklerini ve adli süreci takip ederek, açılacak davaya müdahil olacaklarını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 17:30, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 17:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara'da ve Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."