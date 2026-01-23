Vali Gül: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı verilecek

İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Vali Gül: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı verilecek

İstanbul Valisi Davut Gül, dezavantajlı ailelerin çocukları için hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesini tanıttı. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL limitli yemek kartı verileceğini belirten Gül, "20 bin çocuğun maliyetini Valilik olarak üstleniyoruz, kalan 80 bin çocuk için hayırseverlerimizi ve STK'larımızı bu gönül birliğine davet ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 16:28, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 16:42
Yazdır
Vali Gül: 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı verilecek

İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısı Şişli'deki bir otelde düzenlendi.

Vali Davut Gül, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı dezavantajlı ailelerin çocukları arasından belirlenen öğrencilere temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için eğitim öğretim yılı boyunca aylık olarak maddi destek verilmesini sağlayacak "Gönülden Bir Öğün" projesinin detaylarını açıkladı.

Kentte 2 milyon 800 bin öğrencinin bulunduğunu aktaran Gül, devlet tarafından bu öğrencilere kitap desteği verildiğini, taşımalı eğitim kapsamında olanların servisinin ve yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

Valilik görevinin yanı sıra İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı da olduğunu dile getiren Gül, vakfın hedef kitlesinin çocuklar olduğunu, eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Gül, dezavantajlı, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara yönelik çalışmalarına değinerek, şöyle konuştu:

"Üstün zekalı çocuklara İstanbul'umuzda, LGS'de 8. sınıfta tam puan alan öğrencilerimize burs veren bir yapı oluşturduk. Nereden geldiğine, kim olduğuna, nerede yaşadığına, hiçbir mensubiyetine bakmadan sadece başarı bursu veriyoruz. İstanbul'umuzda yetim olup kirada olan ihtiyacı olanların tamamına Kardeş Aile Proje'mizle kira desteği veriyoruz. Engellilerle, dışarıda kalan evsizlerle, dilencilerle ilgili hayata dair her konuda toplumun meselesini kendi meselemiz olarak kabul edip bununla ilgili projeler geliştiriyoruz."

Kentteki okullarda toplam 6,5 milyon kitap olduğunu aktaran Gül, 2 yıl içinde kitap sayısını yüzde 100 arttırarak 13 milyona çıkartma hedefleri olduğunu, 5,5 milyon kitabı temin ettiklerini, 1 milyon kitabı da temin ederek hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

Vali Gül, İstanbul'daki 240 Ödevevi'yle çocuklara ders çalışma imkanı sunduklarını belirterek, "Aslında hepsindeki amaç şu; çocuklarımızın boşlukta olmamaları, suça sürüklenmemeleri, koruyucu, önleyici tedbirler alarak bir kişiyi bile arkada bırakmamak." dedi.

- STK'ler ve hayırseverler de çocukların aylık yemek ihtiyaçlarını karşılamaya destek olabilecek

Kentte 10 sene önce ikili eğitim oranının yüzde 76 olduğunu kaydeden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde ikili eğitim oranının yüzde 26'lara düştüğünü söyledi.

İkili eğitim oranının azalmasıyla öğrencilerin okulda tam gün vakit geçirdiklerini, bundan hareketle dezavantajlı çocuklara yemek desteği verme konusunun gündeme geldiğini anlatan Gül, "100 bin çocuğumuza sıcak yemek verme hedefimiz var. Bununla ilgili 20 bin çocuğun yemeğini İstanbul Valiliği olarak karşılayacağız. 80 bin çocuğumuzun yemeğini Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverlerimiz, kurumsal firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla (STK) birlikte vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, proje kapsamında yemek desteği için öğrencilere kart vereceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çocuğumuzun hesabına aylık 2 bin lira para yatıracağız. Bu parayla sadece okul kantinlerinde sıcak yemek yiyebilecekler. Kantinlerimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla onlara verdiğimiz karta para yatıracağız. O kartla hiç kimseyi rencide etmeden çocuklar öğle yemeğine ulaşabilecekler. Bunun en temel faydası, ekonomik sebeplerle varsa okula gitmeyen ya da gitmek istemeyen çocukların yemek problemini ortadan kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla devamsızlık İstanbul'da gündemimizden çıksın istiyoruz. Özetle 100 bin çocuğa yemek hedefimiz var. Şimdiden 20 bin çocuğun yemek ihtiyacını Valilik olarak karşılayacağız. Web sayfamızda STK'lerin, hayırseverlerin, bir çocuğun 1 aylık, bir çocuğun 8 aylık ya da birden fazla çocuğun ihtiyacını karşılayabilecekleri mekanizmamız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere projeye destek olanlara teşekkür eden Gül, desteklerle projenin başarıya ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Proje tanıtım videosu gösterildiği programda, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro müzik dinletisi sundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Çocukları Vakfı mütevelli heyeti üyeleri, hayırsever iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber