Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 17:01, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 17:01
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Aralık 2025'te uygulanan 2025-CBRY sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.