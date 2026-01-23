2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
Bakan Tekin'den CHP'ye: Erkekseniz gelin kapatın diyenler nerede?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB'ye bağlı bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğun taciz ve darba maruz kaldığı iddialarına ilişkin konuştu. Daha önce İBB'nin ruhsatsız ve denetimsiz anaokulu açma girişimlerine karşı çıktıklarını hatırlatan Tekin, "Bizi yerden yere vuranlar, 'gelin kapatın' diyenler, bugün yaşanan bu acı olay karşısında ne diyecek? Denetim ve standartların ne kadar hayati olduğu bir kez daha anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların toplumsal yaşama katılımlarının önündeki engelleri kaldırdığını söyledi.

Geçmişte başörtüsüyle ilgili büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Tekin, 28 Şubat sürecinde araştırma görevlisiyken üniversitenin tıp fakültesi hastanesinde başörtülü hastalara "Burası kamusal alan" diyen hekimlerin olduğunu anlattı.

Tekin, 1990'lı yıllarda insanların kılığından, kıyafetinden, inancından dolayı ötekileştirildiği, özellikle kadınların kamusal hayatın tamamen dışına itildiği Türkiye'nin yaşandığını kaydetti.

Anadolu insanını bir arada tutacak değerlerin, Anadolu insanının hak ettiği eğitim ortamlarının tesis edilmesi için çalışacağını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımızın birlik ve beraberliğimizi, millet olma bilincimizi içselleştirerek yetişmesi için, değerlerimize bağlı olarak yetişmesi için, dünyanın en müreffeh ülkesindeki çocukların sahip olduğu teknik ve fiziki imkanlara sahip olarak rekabet edebilecek şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Türkiye'de son 23 yılda devrim niteliğinde gelişmelerin yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bakın 2023 seçimlerinde eğer bize destek olmasaydınız, mesela Allah korusun Cumhuriyet Halk Partisinin adayı kazanmış olsaydı ne yapacaktı mesela? Bu son günlerin tartışmalı konusu olduğu için söylüyorum, gidecekti Esad'la masaya oturacaktı ama Suriye'de bambaşka bir yapı kuruldu şimdi. Türkiye'nin içine gireceği zikzağı varın siz hesap edin. İşte ben size bunun için teşekkür ediyorum. Siz 'Anadolu irfanı' dediğimiz bir perspektiften bakarak bu yanılsamayı yaratan kişilere değil, içinizden çıkan, sizin gibi siyaset yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum."

İçinden çıktıkları toplumun değerlerine sıkı sıkı sahip çıkmak istediklerini vurgulayan Tekin, "Muhafazakarlığımızı, yani toplumsal değerlerimizi koruma konusunda kararlı bir iktidarız. Bütün bu adımları atarken Müslüman olma hassasiyetine sahip bir biçimde, kul hakkı yemeden adil bir biçimde, adalet bizim için çok kritik, adil bir biçimde hareket etmeye çalışıyoruz. Bütün bu adımlarımızı atarken hukuka uygun davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İBB'ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları

Tekin, 2 yıl önce dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadıkları tartışmayı anlatarak, şunları kaydetti:

"Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben kreş açıyorum, anaokulu açıyorum' diyor. Ben de bakan olarak diyorum ki, 'Nerede açıyorsun bunları, ben görmüyorum.' Yok açıyorum' diyor ama hukuk devletinde bir kurum açmak için, şurada seyyar satıcılar bile belediyeden izin, ruhsat alıyor, kriterler var, standartlar var. O standartları yerine getiriyor ondan sonra kamu hizmeti yapıyor. 'Peki siz vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz. O çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, o çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? O zaman buna hakkınız yok, bunu yapamazsınız' diye tartışmaya girmiştik dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla."

Konuyla ilgili resmi yazışmaya değinen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi yazıda da ona dedik ki, 'Bakın bunu yapmak istiyorsanız gelin bize deyin ki biz bunu yapmak istiyoruz, bizim standartlarımızı sağlayın biz de size ruhsat verelim, gerektiğinde sizi denetleyelim.' Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. 'Erkekseniz gelin kapatın' diye hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın son 2 gündür yaşadığımız bir tartışma var. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. 3 yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz. Biz yaptığımız her işi hukuk devleti ilkesine uygun olarak yapmakla mükellefiz ve bu şekilde de davranıyoruz."

Konuşmaların ardından AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Bakan Tekin'e çeşitli hediyeler takdim etti.

