Bakan Fidan: Suriye'de ateşkes bir müddet daha uzatılabilir

"Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var"



Dışişleri Bakanı Fidan, NTV'de katıldığı bir programda konuştu. Gazze'nin en acil konuları olduğunu söyleyen Bakan Fidan, Refah sınır kapısının haftaya açılabileceğini söyledi. Bakan Fidan, "Altında Barış Kurulu'na bağlı komite var. Biri Gazze'nin milli iradesinin üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin Gazze'nin sekreteryalığını üstlenecek. Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var" diye konuştu.

Bakan Fidan, "Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor. İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var" şeklinde konuştu.

"Ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir"



Suriye'de ateşkesin biraz daha uzatılabileceğini vurgulayan Bakan Fidan, "Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

"SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor"



SDG'nin iki haftada nasıl çözüldüğü sorusu üzerine Bakan Fidan, "Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştu. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi. Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar" şeklinde konuştu.

"Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir"



"ABD'nin Grönland konusundaki ısrarının nedeni ve Avrupa'nın bu ısrara dayanabilecek mi?" sorusuna Bakan Fidan, "ABD'nin bu tür özlemi ve stratejik arzusu olduğu sır değil. Bunun nasıl olması gerektiği ayrı bir huşu ama Trump'ın döneminde bir atak olduğu ortada. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir" cevabını verdi.

"İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğu emareler var"



İsrail'in İran'a yönelik saldırı arayışında olduğuna dair emareler olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "İran'da büyük bir ekonomik zorluk var. Halkın ekonomik problemlere gösterdiği tepki ile rejime tepki veriliyormuş gibi anlamak da doğru bir analiz olmayabilir. Gösteriler sahici ama başkalarının beklediği de olmaz. Biz bölge halkı olarak yeni bir savaş olmasını istemiyoruz. ABD İran'a müdahale edecek denen gece yoğun telefon trafiği oldu. İran olarak umarım bir yol bulurlar. Özellikle İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğu emareler var" dedi.