Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
24 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

24 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 00:01, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 00:03
24 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Uğur Mumcu'yu Anma Töreni" ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/12.30/Yalova/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Balıkesir /11.00/13.15/14.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şehir Hastanesine ziyarette bulunacak.

(Aydın/14.00/15.30/16.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda "Türk Dünyası Vizyon Belgesi Toplantısı"na, Kuruçeşme'de "22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına, Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir, Samsunspor-Kocaelispor ve Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.30/Samsun/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Serikspor-Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/13.30/Van/16.00)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta, Beyaz Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 18. hafta, 6 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Beşiktaş GAİN-Mersinspor ve TOFAŞ-Galatasaray MCT Technic maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Göztepe, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/14.00/16.00/19.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

8- EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımını konuk edecek.

(Bursa/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında, Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Trabzon/17.00)

