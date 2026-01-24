Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 00:05, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 00:08
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2025 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİM TIKLAYINIZ

