Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanarak bir kez daha hastane kaldırıldı.

Muhittin Böcek yaşadığı gece apnesi nedeni ile saat 23:14'te Antalya Şehir Hastanesi acilene kaldırıldı. Muhittin Böcek aynı nedenle daha önce da rahatsızlık geçirmişti.

Koronavis nedeni ili günlerce yoğun bakımda kalmıştı

Muhittin Böcek, pandemi sürecinde Covid-19 salgınına yakalanmış, hayatı tehlike nedeni ile günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Pandeminin ardından Muhittin Böcek'te birçok rahatsızlık ortaya çıkmıştı.

Muhittin Böcek, en son 17 Aralık 2025'te pankreas rahatsızlığı nedeniyle saat 15.00'te, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülmüş, akşam saatlerinde ise yeniden cezaevine gönderilmişti.