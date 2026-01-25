Köfteci Yusuf'a İthal Et Satışı ve 2026 Fiyatları Açıklandı

Et ve Süt Kurumu (ESK), 2026 yılı için Güney Amerika'dan ithal edilen etin, Türkiye'nin önde gelen restoran zinciri Köfteci Yusuf'a satışıyla yeni bir tedarik anlaşmasına imza attı. Yapılan protokol kapsamında Köfteci Yusuf, ithal edilen bu etleri kullanarak üreteceği ürünlerin satış fiyatlarını önceden taahhüt etti. ESK, Güney Amerika'dan temin ettiği kesimlik sığırlardan elde edilen karkas eti, KDV dahil kilogramı 510 TL'den firmaya sağlayacak. Bu anlaşma, Türkiye genelinde yaygın şube ağına sahip Köfteci Yusuf'un ürün fiyatlarını önceden belirlemesini sağladı.

Köfteci Yusuf Ürünlerinde Sabit Fiyat Taahhüdü

Protokole göre Köfteci Yusuf, ithal etle üreteceği ürünlerin fiyatlarını önceden belirledi. Buna göre:

Sığır kıymanın kilogramı: 750 TL

Sığır kuşbaşı etinin kilogramı: 850 TL

Belirlenen fiyatlar, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Köfteci Yusuf arasında imzalanan ticari anlaşma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla oluşturuldu.

Karkas Et Fiyatlarında Artış ve İthalatın Rolü

Türkiye, son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışlarının ardından hayvansal ürün arzını desteklemek amacıyla ithalat adımlarını hızlandırdı. Özellikle geçen yılın son çeyreğinde kırmızı et fiyatlarında yaşanan ani yükseliş sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, başta Uruguay olmak üzere bazı Güney Amerika ülkelerinden ek kasaplık hayvan ithalatına başladı.

2025 yılında Köfteci Yusuf'a uygulanan karkas et fiyatı kilogram başına 410 TL olarak belirlenmişken, 2026 itibarıyla bu rakam yüzde 25 artışla 510 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, ithal karkas ette 100 TL'lik bir zam anlamına geliyor.

Piyasa İstikrarı İçin Anlaşmalar Devam Edecek

Et ve Süt Kurumu (ESK)'nın ithalat yoluyla elde edilen etlerin Türkiye iç piyasasına uygun fiyatlarla sunulması için farklı perakende ve restoran zincirleriyle benzer anlaşmalar yapmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu uygulamaların, et fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol altına alma ve tüketicinin erişimini kolaylaştırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.



